Спасатели вывели из леса двух пенсионерок в Удмуртии

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Ижевска

Накануне днем, 21 декабря, спасателям Ижевска сообщили о пенсионерках, которые заблудились в лесу в районе Костиной Мельницы. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Ижевска.

Женщины 1943 и 1953 года рождения занимались там скандинавской ходьбой. Спасатели отправились на поиски двух женщин на снегоходе. Их нашли уже через 10 минут.

- Самая лучшая и самая короткая дорога - это та, которую вы знаете, - пишут в сообщении спасатели.

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