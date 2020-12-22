Лобовое столкновение: в аварии в Удмуртии пострадал мужчина

Две машины столкнули в Удмуртии, из-за того, что один из автомобилей выехал на встречку Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 21 декабря 2020 года на улице Гольянская в селе Завьялово произошло лобовое столкновение двух машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что 39-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречку и врезался в машину Hyundai Solaris. За рулем был 31-летний водитель и рядом - 37-летний пассажир. Именно он и пострадал в ДТП, его с травмами увезли в больницу.

У обоих машин видны вмятины на левой стороне переднего бампера. У машины Skoda Octavia сломана фара, а у Hyundai Solaris разбито лобовое стекло.

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