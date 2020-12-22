Все 16 трамваев «Львенок» пустят на маршрут 22 декабря в Ижевске Фото: Амир Закиров

С 22 декабря количество трамваев маршрута №10 увеличится. На линию пустят все 16 новых трамваев «Львенок». За счет этого в городе появится 45 дополнительных рейсов в день, сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Так сократятся интервалы ожидания транспорта в часы «пик». Они уменьшатся с 7-8 минут до 5-6. В остальное время интервал будет составлять 6-13 минут вместо 13-14.

Изменения в расписании движения трамваев маршрута №10 можно узнать на сайте ИжГЭТ. А точное время прибытия любого маршрута можно посмотреть с помощью сервиса «Электронное расписание трамваев».

Напомним, о том, что в Ижевске появятся новые трамваи, сообщили 20 ноября.

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