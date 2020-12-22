Подарила Якубовичу удмуртскую колбасу: жительница села Пычас стала участницей шоу «Поле чудес»

Марина Санникова из села Пычас в Удмуртии приняла участие в шоу «Поле чудес» (16+)

Марина Санникова из села Пычас в Удмуртии приняла участие в шоу «Поле чудес» (16+). Она стала одним из участников первой тройки игроков. Этот выпуск был посвящен живописи. В первом туре нужно было угадать, как на Руси называли мастера по фрескам.

Жительница Удмуртии называла букву первой. Она выбрала букву «а». Но ее в этом слове не оказалось.

Традиционно женщина привезла в студию подарки. Женщина рассказала, что работает на мясоперерабатывающем комбинате, поэтому в качестве памятного сувенира Леонид Аркадьевич получил колбасу необычных размеров.

Леонид Аркадьевич получил колбасу необычных размеров

- Передаю большие, большие приветы, огромные, как колбаса моя, - сказала Марина Санникова в эфире передачи.

Вместе с жительницей Удмуртии на программу приехали муж и один из ее сыновей. Мальчик состоит в музыкальном коллективе «Два Богдана». Вместе с другом они играют на баянах, свое умение они продемонстрировали и на сцене шоу.

Дуэт «Два Богдана»

Пройти в финал Марине Санниковой не удалось, так как слово отгадала другая участница программы «Поле чудес».

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