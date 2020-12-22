Прием видео для конкурса «Карапузы на старт - 2020» завершился Фото: Рая ИБРАГИМОВА

Прием видео от участников самого милого конкурса этого года «Карапузы, на старт! - 2020» завершился. Сейчас все видеозаписи обрабатываются и продолжают выгружаться на сайт. После этого организаторы и партнеры конкурса просмотрят все видео и выберут победителей.

Напомним, в каждой номинации будет максимум по три победителя. У партнеров конкурса могут быть свои, дополнительные номинации.

Победители получат подарки - детские игрушки, косметику, вкусные подарки, сертификаты в развивающие центры и др. Приоткроем завесу тайны - будет несколько суперпризов!

Победителей объявят утром 27 декабря в рамках финального марафона, который пройдет в социальных сетях «Комсомольской правды. Ижевск»:

- «ВКонтакте»

- «Фейсбуке»

- «Одноклассниках»

Просмотреть видео участников и поднять себе настроение можно на нашем сайте.

Генеральный партнер - лидер рынка макаронных изделий и муки в России «Макфа» (ИП Соловьева Татьяна Евгеньевна ИНН 434600881189).

Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

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