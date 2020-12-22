Машина улетела в кювет на трассе в Удмуртии: водитель скончался

Машина улетела в кювет на трассе в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 22 декабря, днем на 333 км трассы «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» автомобиль ВАЗ 2121 вылетел в кювет и перевернулся. 68-летний водитель не справился с управлением, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Мужчина с двумя пассажирами ехали в сторону Перми. Судя по тому, что машина оказалась в левом по ходу движения кювете, ее сначала вынесло на встречку.

В результате водитель скончался на месте. Двое пассажиров получили травмы и им была оказана медицинская помощь.

Сейчас на месте ДТП работает полиция. Сотрудники устанавливают все обстоятельства аварии.

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