Перенесут пешеходный переход у остановки «Дворец спорта» в Ижевске
Фото: Диля Ахмадишина
Пешеходный переход около остановки «Дворец спорта» в Ижевске перенесут ближе к перекрестку Советской и Воровского. Постановление опубликовано на сайте администрации города.
Власти связывают такое решение с обеспечением безопасности жителей. Так как место, на которое собираются передвинуть «зебру», является регулируемой зоной со светофором.
После переноса переустановят дорожные знаки, кроме того нанесут разметку на дорогу и занизят бордюр.
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