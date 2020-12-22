Перенесут пешеходный переход у остановки «Дворец спорта» в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Пешеходный переход около остановки «Дворец спорта» в Ижевске перенесут ближе к перекрестку Советской и Воровского. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Власти связывают такое решение с обеспечением безопасности жителей. Так как место, на которое собираются передвинуть «зебру», является регулируемой зоной со светофором.

После переноса переустановят дорожные знаки, кроме того нанесут разметку на дорогу и занизят бордюр.

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