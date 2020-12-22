Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 22 декабря 2020 года: 206 зараженных и изменения вируса в России

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 22 декабря 2020 года Фото: pixabay.com

По данным на утро 22 декабря в Удмуртии за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 206 человек. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Вылечились и выздоровели 203 пациента. Из-за болезни, к сожалению, скончался мужчина 62 лет.

За все время в республике сделали уже 715 723 теста на COVID-19. За последние сутки провели 2 722 исследования.

За все время пандемии в Удмуртии коронавирусом заболели 17 909 человек. 14 167 пациентов вылечились и были выписаны. А 286 жителей, к сожалению, скончались.

Карту распространения коронавируса по районам можно посмотреть по ссылке.

Коронавирус в России

Мы уже рассказывали о том, что в Великобритании появился новый штамм коронавирусной инфекции, которого боится весь мир. Российские специалисты начали наблюдение за мутацией вируса. RT на русском сообщает, что глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о ситуации со штаммами COVID-19 в России. Специалисты утверждают, что серьезных изменений, которые могут понести повышенную угрозу для жизни, в них не обнаружили. Вирус изменился всего на одну десятую процента.

Также эксперты следят и за ситуацией в Великобритании. Сейчас все задаются вопросом чем опасен и грозит ли России новый штамм. Специалисты ответили на 7 главных вопросов по этой теме.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Машина улетела в кювет на трассе в Удмуртии: водитель скончался

Прием видео для конкурса «Карапузы на старт - 2020» завершился

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.