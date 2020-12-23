В Удмуртии закупили новое оборудование для выявления лиц, имеющих наркотическую зависимость. В том числе приобрели 14 современных видеоцифровых анализаторов, которые могут выявить наркотики в организме человека. При этом они определяют качественное и количественное наличие наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.До конца 2020 года их отправят в районные больницы республики.К тому же приобрели реанимационное и физиотерапевтическое оборудование для лечения и медицинской реабилитации пациентов с зависимостью. А в лабораторию республиканского наркодиспансера поступят расходные материалы и реактивы.- За 11 месяцев лабораторией наркодиспансера проведено 10 670 биологических проб, в 1701 пробе выявлены наркотические и психотропные вещества. Рост выявляемости составил 1,5%, - рассказал министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.Отмечается, что на данный момент в наркологических учреждениях республики лечатся 5062 человека.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:200 километров дорог отремонтируют в 2021 году в УдмуртииПрокуратура проведет проверку в ижевской больнице №3 по факту ненадлежащего ухода за ребенкомСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.