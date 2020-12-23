В 2021 году в Удмуртии планируют отремонтировать не менее 200 километров дорог. В первую очередь внимание уделят сельским территориям. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на председателя ведомства Ярослава Семенова.Кроме того на дорогах установят новое освещение и 25 камер для нарушений правил дорожного движения водителями. Ярослав Семенов отметил, что также планируется запустить новую интеллектуальную транспортную систему.В план ремонта на данный момент вошли несколько участков дорог: от Ижевск-Аэропорт до Ижевск-Воткинск, Бураново-Киясово, Глазов-Юкаменское и Можга-Вавож. Еще 11 территорий будет отремонтировано в Завьяловском районе.Ранее мы уже рассказали, что в 2021 году в Ижевске будут ремонтировать 9 участков автомобильных дорог и прилегающих к ним тротуаров, общая протяженность участков составит 6,7 км.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Прокуратура проведет проверку в ижевской больнице №3 по факту ненадлежащего ухода за ребенкомРуководитель молодежного центра Удмуртии занял призовое место на Всероссийском конкурсе