Три асфальтобетонных завода Удмуртии начнут выпускать новые смеси. Это предприятия в Ижевске, Можге и селе Кушья Игринского района. Отмечается, что специально для этого специалисты-лаборанты прошли переобучение. А для работы с новыми составами закупили новое оборудование. Об этом сообщается на сайте правительства Удмуртии со ссылкой на председателя ведомства Ярослав Семенов.Перепрофилирование связано с тем, что в 2021 году республика переходит на на новые ГОСТы асфальтобетона и должна освоить 21 вид новых смесей. Отмечается, что для ремонта отдельных участков дорог будет подбираться индивидуальный состав с учетом условий эксплуатации и рельефа.Такие меры принимаются в связи с тем, что новый состав асфальта позволит увеличить износостойкость. Планируется, что межремонтные сроки сократятся с 6 до 12 лет, а при капитальном ремонте - с 12 до 24 лет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:200 километров дорог отремонтируют в 2021 году в УдмуртииДевять участков дорог Ижевска отремонтируют в следующем годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.