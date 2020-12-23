Накануне днем, 22 декабря 2020 года на 86 км автодороги«Ижевск - Ува» Увинского района «Лада Калина» врезалась «Ладу Гранту». ДТП произошло из-за того, что 23-летний водитель «Калины» не справился с управлением и вылетел на встречку. За рулем второго автомобиля находился 64-летний мужчина, сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.В аварии пострадали оба водителя, они получили травмы.Молодой водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В связи с этим против него составили протокол об административном правонарушении. А его автомобиль забрали на штрафстоянку.Кстати, машины в аварии сильно пострадали. Из-за лобового столкновения передние части машин сильно смяты. Разбиты лобовые стекла. Вмятины на дверях и сломаны боковые зеркала.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Три асфальтобетонных завода Удмуртии начнут выпускать новые смеси14 видеоцифровых анализаторов для выявления наркотиков в организме закупили в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.