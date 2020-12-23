210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб республики.199 человек вылечились и были выписаны. От болезни скончалось две пенсионерки - 71 года и 77 лет.Всего в Удмуртии сделали 717 813 исследований на коронавирус. За последние сутки провели 2 090 тестов.Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:Ижевск - 8 821Воткинск - 787Глазов - 947Можга - 856Сарапул - 558Завьяловский район - 1 033Алнашский район - 397Балезинский район - 238Вавожский район - 159Воткинский район - 207Глазовский район - 161Граховский район - 129Дебесский район - 111Игринский район - 332Камбарский район - 119Каракулинский район - 142Кезский район - 213Кизнерский район - 194Киясовский район - 114Красногорский район - 238Малопургинский район - 287Можгинский район - 218Сарапульский район - 205Селтинский район - 161Сюмсинский район - 145Увинский район - 410Шарканский район - 270Юкаменский район - 145Якшур-Бодьинский район - 227Ярский район - 152К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жуткое фото с места ДТП: две «Лады» столкнулись в УдмуртииТри асфальтобетонных завода Удмуртии начнут выпускать новые смесиСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.