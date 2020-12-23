Фермер из Удмуртии Владимир Сергеев получил «набор механизатора» и новый автомобиль. Мужчина занял второе место по итогам программы «Ставим рекорды вместе». Он убрал 5 200 тонн урожая зерна с 1 802 гектар на зерноуборочном комбайне RSM 161, сообщает пресс-служба правительства республики.Предприятие жителя Удмуртии вошло в число 30 самых результативных хозяйств России, которые используют в работе технику отечественного производства.Всего в программе приняли участие более 2000 человек.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:200 километров дорог отремонтируют в 2021 году в УдмуртииТри асфальтобетонных завода Удмуртии начнут выпускать новые смесиСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.