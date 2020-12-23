В 2021 году в Ижевске могут отремонтировать не менее 25 тротуаров. Титульный список будет сформирован до конца декабря 2020 года. На реализацию проекта из бюджета Удмуртии планируют выделить 104 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.Как минимум на половине объектов дорожки уложат брусчаткой. Благоустроить планируют не только городские тротуары, но и пешеходные дорожки и межквартальные проезды.Отмечается, что выбор участков будет производится с учетом уже уложенного асфальтового покрытия и плотности пешеходного трафика на этом участке. К тому же оценивается, как близко тот или иной тротуар находится от различных социальных объектов города.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Получил автомобиль: фермер из Удмуртии занял призовое место во всероссийской программеКарта распространения коронавируса на 23 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевшихСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.