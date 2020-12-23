Служебно-розыскная собака помогла раскрыть преступление в селе Парзи Глазовского района Удмуртии. Она привела кинолога к общежитию, где проживал подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что ночью 31-летний неработающий мужчина проник в магазин, разбив стекло. Он украл оттуда продукты и алкоголь на общую сумму 2500 рублей.В его жилище, к которому сотрудников правоохранительных органов привела собака, было обнаружено все награбленное.Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.На данный момент возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе. Если его вина будет доказана, то мужчина отправится за решетку на срок до 5 лет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В аэропорту Домодедово поставили елку в цветах удмуртского флага104 миллиона рублей направили на ремонт тротуаров в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.