В аэропорту Домодедово стартовал ежегодный конкурс новогодних елок. Одна из них стилизована в бело-красной гамме - в цветах удмуртского флага. А верхушку украсили миниатюрой нового Boeing 737-800, который также был раскрашен в национальные цвета нашей республики. Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа».Отмечается, что украшения с элементами удмуртских символов изготовили мастера АУ УР «Национальный центр туризма и ремесел». Также на новогоднем дереве красуется шар ручной работы с изображением человека-птицы, который также является символом Удмуртии.- По реакции гостей аэропорта и пассажиров ясно стало сразу - Удмуртская красавица выгодно отличается среди всех участниц своей колоритностью и самобытностью. Желающих сфотографироваться было очень много, - пишут в сообщении.Напомним, Boeing 737-800, который раскрасила вручную мастер Нина Дерюшева в цвета удмуртского флага, скоро прибудет в ижевский аэропорт.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:104 миллиона рублей направили на ремонт тротуаров в ИжевскеПолучил автомобиль: фермер из Удмуртии занял призовое место во всероссийской программеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.