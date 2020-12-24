Еще 212 жителей Удмуртии заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.Один 63-летний мужчина скончался от болезни. 201 пациент выздоровел и был выписан.Всего за все время пандемии в Удмуртии зарегистрирован 18 331 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 14 567 пациентов выздоровели. 289 человек, к сожалению, скончались от болезни.На сегодняшний день в республике провели уже 720 119 тестов на COVID-19. 2 306 исследований сделали за последние сутки.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Эспланаду на Центральной площади в Ижевске начнут ремонтировать в 2021 годуФотофакт: опоры на Ижевском пруду закончили украшать