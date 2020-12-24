В ближайшие дни в Ижевске сдадут третью очередь Центральной площади около кинотеатра «Россия». Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск» (107.6 FM? 12+) рассказал глава города Олег Бекмеметьев.Сейчас уже появился проход вдоль ДК «Металлург». Открытие площади будет весной, когда горожане смогут увидеть деревья, газоны и очередной сухой фонтан. Основные работы закончили в срок, 30 ноября. Но пришлось поменять конструктивные решения у перголы — навеса над сухим фонтаном.— Мы не останавливаемся на третьей очереди. Уже заключен муниципальный контракт, в апреле подрядчик выйдет на работы. У него будет срок 25 августа сделать переход от третьей очереди до ул. Красной, — прокомментировал Олег Бекмеметьев.Глава Ижевска надеется, что в 2022 году ансамбль отремонтируют целиком и власти приступят к реконструкции набережной. «Комсомолка» рассказывала, как может преобразиться пространство.Полностью прослушать эфир можно по ссылке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Водоем, арт-объект для фотосессий и пространство для раздумий: что появится в центре Ижевска