Заместитель прокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по делу об убийстве молодой девушки тремя мужчинами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.В ходе следствия установлено, что девушка ушла из дома 31 января 2020 года, родственники заявили о ее пропаже. В это время с 1 по 3 февраля она находилась дома у одного из мужчин, где они выпивали.Один из мужчин нашел в интернете сообщение о розыске девушки. Тогда он испугался, что к ним домой может нагрянуть полиция. Мужчины уже не раз были судимы и находились под административным надзором.Поэтому они решили убить девушку. Преступление произошло в ночь с 3 на 4 февраля 2020 года. Они вывели девушку из дома на улицу и там задушили. Чтобы избавится от тела, они решили сжечь его.Уголовное дело, которое завели на мужчин, будет направленно в Верховный суд Удмуртии. Если их вина будет доказана, то они могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: почему вода в речке Карлутке в Ижевске поменяла цвет?Танцевальная пара из Ижевска выиграла 4 золотых медали на турнире в Москве