В социальных сетях жители Ижевска стали выкладывать фотографии речки Карлутки, которая окрасилась в зеленый цвет. Граждане предполагают, что это начало экологической катастрофы или сбросы химикатов с соседних предприятий.Власти города поспешили успокоить горожан. В социальных сетях появился ответ от администрации Ижевска. В сообщении говорится, что вода окрасилась из-за красителя флуоресцеина, которым проверяли теплосети на возможность утечек.- Появление окрашенной воды на поверхности земли может означать наличие неплотности в теплосетях. Для их проверки энергетики организуют дополнительные работы в указанном районе, - пишут власти.Напомним, ранее мы сообщали, что УКС пустил по трубам зеленый краситель. Также тогда мы рассказывали, что краситель флуоресцеина имеет органическое происхождение и безопасен для человека. Эту информацию также подтвердили и в сообщении от администрации города.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Танцевальная пара из Ижевска выиграла 4 золотых медали на турнире в МосквеЕще 212 жителей Удмуртии заразились коронавирусом