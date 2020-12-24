Медики Удмуртии получат двойные выплаты за работу с пациентами с COVID-19 в новогодние праздники. Такое предложение поддержал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщает оперштаб региона.По Трудовому кодексу работа в выходные оплачивается в двойном размере. Однако для медиков новогодние праздники станут трудовыми буднями, более того, планируется, что во время отдыха для все страны к работе привлекут еще больше врачей, чем обычно.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:151 аппарат для проведения телемедицинских консультаций закупят в Удмуртии в 2021 году14 новых детских садов появится в Удмуртии в 2021 году