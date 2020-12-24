Накануне, 23 декабря 2020 года, в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртии водитель автобуса «ПАЗ» зажал ногу пенсионерки в дверях и протащил по дороге, об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.Автобус остановился на ул.Трудовая. 37-летний водитель не убедился, что все пассажиры, покинули салон на остановки и закрыл дверь. Так нога 79-летней пенсионерки оказалась зажата между створками. Не заметив этого автобус тронулся и начал движение.В результате инцидента женщина получила травмы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Удвоят выплаты для медиков Удмуртии за работу с COVID-19 в новогодние праздникиЗадушили и сожгли: троих жителей Удмуртии обвиняют в убийстве молодой девушки