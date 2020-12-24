В ходе 29 сессии Госсовета 6 созыва Удмуртии депутаты утвердили кандидатуру Ольги Филипповой, которую ранее выдвинул на эту должность Александр Бречалов, на пост нового руководителя Государственного контрольного комитета республики.Других кандидатов не было. И в ходе тайного голосования Ольга Филиппова получила поддержку от 46 депутатов, а 6 чиновников, высказались против.К исполнению обязанностей на новом посте руководитель Государственного контрольного комитета приступит 12 января 2021 года.Ранее чиновница руководила Управлением министерства юстиции РФ по Удмуртии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Улучшить качество жизни в селе»: Председатель Госсовета Удмуртии прокомментировал доклад Александра БречаловаЭльвиру Пинчук утвердили на пост вице-премьера Удмуртии