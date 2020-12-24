К всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» присоединилась Удмуртия. Сотрудники правоохранительных органов республики переоделись в Деда Мороза и Снегурочку и будут развозить подарки детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, дети сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, и воспитанники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В рамках этой акции в Удмуртии пройдет несколько мероприятий, некоторые из них пройдут в онлайн-формате. Она продлится до 15 января 2020 года.Кроме вручения подарков, сотрудники правоохранительных органов проведут беседы с детьми об основах законопослушного поведения, о правилах личной и общественной безопасности.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ольга Филиппова утверждена на пост руководителя Государственного контрольного комитета Удмуртии«Улучшить качество жизни в селе»: Председатель Госсовета Удмуртии прокомментировал доклад Александра Бречалова