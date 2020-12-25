В Удмуртии за последние сутки COVID-19 заразилось еще 215 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 25 декабря от болезни скончалось 5 человек. Умерло трое мужчин 82, 97 и 68 лет, а также женщины 71 и 53 года.Всего в регионе зарегистрировано 18 546 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Победили болезнь уже 14 763 пациента. А 294 жителя, к сожалению, скончались.За последние сутки в Удмуртии провели 2 863 теста на COVID-19. Всего было сделано уже 722 982 исследования.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Мужчина помог спасти соседа из горящей квартиры в ИжевскеФигуристки из Удмуртии попали в топ-30 самых упоминаемых спортсменов страныСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.