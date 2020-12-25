Алина Загитова, уроженка Ижевска, действующая олимпийская чемпионка и чемпионка по фигурному катанию, заняла 6-е место в рейтинге самых упоминаемых российских спортсменов. 27-е место занимает еще одна фигуристка из Удмуртии, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Об этом сообщает «Медиалогия», давая ссылку на собственный рейтинг.Фигуристка Загитова в общем рейтинге уступила только борцу смещенных единоборств Хабибу Нурмагомедову, футболистам Артёму Дзюбе и Александру Кокорину, хоккеисту Александру Овечкину и футболисту Алексею Миранчуку.Исследование проводилось с 1 января по 20 декабря 2020 года.Сам рейтинг компании построен на основе базы СМИ, который включает более 60 тысяч разных влиятельных источников, а именно: газеты, журналы, радио, телевидение, Интернет-СМИ и информационные агентства.Напомним, что ранее Алина Загитова стала самой популярной спортсменкой по версии телеканала «Матч ТВ», а Туктамышева вылечилась от коронавируса и начала подготовку к чемпионату России.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- «Наконец-то вместе»: фигуристка из Удмуртии Алина Загитова взяла с собой на тренировку собаку- Растим чемпионов: в Можге открыли уникальную ледовую аренуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.