Олег Караваев вошел в число депутатов Госсовета Удмуртии. Мужчине передали мандат, который освободился после ухода Юрия Тюрина. Удостоверение депутата и нагрудный знак Олегу Караваеву вручили в ходе очередной сессии государственного совета, которая проходила 24 декабря.Напомним, ранее, с 2015 по 2017 год, Олег Караваев уже был депутатом Госсовета. А председатель постоянной комиссии парламента республики по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин сложил полномочия депутата 15 декабря. Отметим, что это было собственное желание чиновника.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Эльвиру Пинчук утвердили на пост вице-премьера УдмуртииОльга Филиппова утверждена на пост руководителя Государственного контрольного комитета УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.