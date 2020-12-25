В поселке Кизнер полицейские задержали двух подростков, которых подозревают в ограблении 82-летнего пенсионера. Мальчики 2003 и 2004 года рождения, при этом они уже были судимы ранее. На их причастность к преступлению указывают похищенные деньги, которые нашли у них в ходе обыска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.Следствие установило, что подростки ночью проникли в дом мужчины. Они начали угрожать ему, после чего забрали все имевшиеся деньги и скрылись.Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Кизнерский» совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии.На данный момент возбуждено уголовное дело. Если вина подростков будет доказана, то они могут получить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Олег Караваев вошел в число депутатов Госсовета УдмуртииПервый пост студенческой добровольной пожарной команды открылся в Ижевске