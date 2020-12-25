Победителей конкурса «Карапузы, на старт! - 2020» определят на финальном марафоне. Он пройдет в режиме онлайн, в воскресенье, 27 декабря, начало в 09:00.Победителей будет несколько: по 3 человека в каждой из номинаций. Среди подарков – детские игрушки и косметика, вкусные подарки, сертификаты в развивающий центр и др.Кроме того, для всех зрителей трансляции приготовлены сюрпризы и подарки – смотрите внимательно и ничего не пропустите!Отметим, конкурс «Карапузы, на старт! - 2020» завершился 21 декабря. В редакцию «Комсомолки» от родителей пришло более 150 видео, где карапузы ползают, смешно падают, занимаются спортивными упражнениями, катаются на лыжах и коньках и участвуют в эстафетах.Победителей выбирает экспертное жюри – главный редактор «Комсомолки» в Ижевске и партнеры конкурса.Следить за онлайн-трансляцией, во время которой объявят победителей конкурса, можно будет во всех социальных сетях «Комсомольской правды. Ижевск»:- в «ВКонтакте»,- в «Фейсбуке»,- в «Одноклассниках».Напомним, ежегодный конкурс «Карапузы на старт» запустился 24 ноября. В этом году он проходил в онлайн-формате. Участники присылали видео, где детишки в возрасте от 7 месяцев до 3 лет ползают, бегают, делают первые шаги в 5 номинациях: «Лучший костюм ребенка», «Лучшая группа поддержки», «Лучшая приманка», «Смешные падения», «Самый спортивный».Посмотреть все присланные в редакцию видео участников можно на сайте.Генеральный партнер – лидер рынка макаронных изделий и муки в России «Макфа» (ИП Соловьева Татьяна Евгеньевна ИНН 434600881189).Организатор конкурса - ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефону 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:На мосту через реку Подборенка в Ижевске установили освещениеПервый пост студенческой добровольной пожарной команды открылся в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.