На мосту через реку Подборенка, которая находится в районе улицы Холмогорова и улицы 50 лет ВЛКСМ в Ижевске, установили освещение. Такое поручение дал глава города Олег Бекмеметьев. Об этом сообщила в своих социальных сетях член постоянной комиссии Городской думы города Ижевска по бюджету и финансам Марина Нужина.Именно Марина Нужина предложила мэру осветить этот объект.- Вы только посмотрите какая красота на нашем мосту через речку Подборенка! Теперь здесь есть освещение!!! Это же так классно! Благодарю Олега Николаевича Бекмеметьева за поддержку моей просьбы сделать здесь освещение, - пишет член городской думы.Напомним, мост через речку Подборенка отремонтировали летом 2020 года. Жители несколько лет жаловались на его плохое состояние. В итоге на благоустройство выделили 763 тысячи рублей. Также в течение трех лет подрядная организация будет нести гарантийные обязательства по выполненным работам.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Олег Караваев вошел в число депутатов Госсовета УдмуртииПервый пост студенческой добровольной пожарной команды открылся в Ижевске