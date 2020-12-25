Удмуртия вошла в тройку лидеров по продажам на eBay среди субъектов нашей страны. Опередили наш регион только две столицы - Москва и Санкт-Петербург. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада Госсовету во время заседания очередной сессии.Также глава отметил 15 компаний региона за успешную работу и продвижение на маркетплейсах и внешних рынках и наградил руководителей дипломами.Всего на данный момент в онлайн-магазинах представлено 934 компании Удмуртии. Отметим, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом число производителей республики на электронных площадках выросло на 60%. А суммарный объем продаж за эти два года составил 750 тысяч долларов, сообщает пресс-служба правительства региона.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Победителей конкурса «Карапузы, на старт! - 2020» определят на марафонеНа мосту через реку Подборенка в Ижевске установили освещениеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.