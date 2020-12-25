Накануне вечером, 24 декабря, напротив дома №72 по улице Александровская в Ижевске автомобиль «Фольксваген» вылетел с дороги и опрокинулся. 54-летний водитель не справился с управлением, так как сел за руль пьяным. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.В результате ДТП пострадала 22-летняя девушка-пассажир.На водителя автомобиля «Фольксваген» сотрудники ДПС составили протокол об административном правонарушении. А его автомобиль отправили на штрафстоянку.Машина снесла куст, который рос на обочине дороги. Автомобиль в аварии серьезных повреждений не получил.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Двое подростков подозреваются в ограблении пенсионера в УдмуртииУдмуртия заняла третье место по продажам на известном мировом маркетплейсеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.