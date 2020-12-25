Сарапул и Воткинск получит инвестиции от фонда МОНОГОРОДА.РФ в размере 50 млн рублей. Это позволит создать новые объекты инфраструктуры, тем самым в республике образуется 100 вакантных рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.В Воткинске планируют построить водопроводные и канализационные сети. Благодаря этому в городе появится спортивно-оздоровительный центр с бассейном. Кроме того там установят тренажеры и ринг. Так будет создано около 40 новых рабочих мест.А в Сарапуле расширят производство на электромеханическом заводе. За счет этого появятся более 50 вакансий.На данный момент Удмуртией заключено с фондом три соглашения по объектам в Воткинске, Глазове и Сарапуле. По ним фонд выделили 221 миллион рублей. За счет этого создано 352 рабочих места.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ижевская фигуристка Алина Загитова признана лучшей телеведущейУдмуртия заняла третье место по продажам на известном мировом маркетплейсеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.