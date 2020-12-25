Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова признана лучшей телеведущей по мнению зрителей. Опрос провела «Комсомолка». В нем юная спортсменка набрала 18 108 голосов, что составило 29%, и заняла первое место. Читатели оценили работу Алины в шоу «Ледниковый период» (12+).Второе место заняла Ольга Бузова, а замкнула тройку лидеров Регина Тодоренко. Кроме того на своеобразную «премию» были номинированы такие известные девушки как Юлия Барановская, Ксения Собчак, Лера Кудрявцева, Лариса Гузеева, Екатерина Андреева и другие.Также выбирали и лучшего телеведущего 2020 года. Там победил Иван Ургант. Однако его отрыв от Алексея Ягудина, который занял второе место и является соведущим Алины Загитовой, составил всего 0,28%.Напомним, ранее фигуристка из Удмуртии заняла 6-е место в рейтинге самых упоминаемых в СМИ российских спортсменов. К тому же в 2020 году девушка получила звание и самой популярной спортсменки по версии телеканала «Матч ТВ».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Удмуртия заняла третье место по продажам на известном мировом маркетплейсеПобедителей конкурса «Карапузы, на старт! - 2020» определят на марафонеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.