Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии выявили и накрыли три казино в Малой Пурге. В организации незаконной игорной деятельности подозреваются 12 человек: восемь жителей Малопургинского района, два жителя Сарапула и два жителя Агрыза. 11 человек находятся под подпиской о невыезде, а еще один подозреваемый сидит в изоляторе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.В ходе оперативных действий изъяли компьютеры и 600 000 рублей.Сейчас следственный комитет Удмуртии возбудил уголовные дела. За данное преступление виновные должны будут заплатить штраф миллион рублей, либо их могут отправить за решетку на срок до 4 лет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Спортивно-оздоровительный центр с бассейном: новые объекты инфраструктуры появятся в двух городах УдмуртииПьяный водитель вылетел в кювет в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.