Спортсмен из Удмуртии Дмитрий Шамаев занял второе место на соревнованиях по биатлону «Ижевская винтовка». Он уступил победителю Кириллу Стрельцову из Москвы 41 секунду, и прошел дистанцию за 54 минуты 10 секунд. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по биатлону в социальных сетях.Сегодня, 25 декабря, в первый день состязаний мужчины соревновались в индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами.Через два дня, в воскресенье, состоится мужской спринт, где наш спортсмен снова сможет побороться за медаль.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Видео: в ижевском цирке начались репетиции к первому после пандемии представлениюИжевская фигуристка Алина Загитова признана лучшей телеведущейСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.