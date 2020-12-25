В интернете появились фото ненадлежащих условий содержания постояльцев Алнашского дома-интерната для престарелых и инвалидов. На сообщение отреагировала прокуратура Удмуртии, которая поручила органу в Алнашах провести проверку в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.25 декабря эти фотографии попали в СМИ республики, которые их и распространили. Также в сообщениях пишут о жалобах престарелых и инвалидов на плохое питание и содержание.В связи с этим прокуратура будет проверять, как организовано питание и условия проживания в доме-интернате. К тому же сотрудники ведомства выяснят, обеспечивает ли владелец постояльцев предметами первой необходимости.Если нарушения будут обнаружены, то учреждение будет обязано устранить их, а виновные будут привлечены к ответственности.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Спортсмен из Удмуртии взял серебро на «Ижевской винтовке»Видео: в ижевском цирке начались репетиции к первому после пандемии представлениюСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.