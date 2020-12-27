Пожарный из Удмуртии стал одним из лучших в стране. Так, Иван Григорьев занял второе место на смотре-конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он состоялся в рамках фестиваля «Созвездие мужества» от МЧС России.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртии, Иван - сотрудник отдельного поста 2-ой пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртии.В рамках конкурса по ПФО, он прошел несколько испытаний, в том числе - оценку физической подготовки, проверку теоретических знаний и практических навыков. После того, как он занял первое место по округу, его результаты отправили в Москву, где и были подведены общие итоги конкурса.К ДРУГИМ НОВОСТЯМБлагодаря жителям одного из домов Ижевска в детском саду №286 могут отремонтировать спортивный и музыкальный залЕще 218 человек заболели коронавирусом в Удмуртии