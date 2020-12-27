В Ижевске борьбу со снегом и очистку дорог вывели 96 единиц дорожной техники. Информация об этом появилась в группе «Благоустройство Ижевска».Так, дорожники прошли основную часть магистральных дорог, продолжается линейная расчистка, техника проходит внутриквартальные дороги и проезды. При необходимости - работы будут проведены повторно. По данным сообщества, работы ведутся на остановках, тротуарах, пешеходных переходах.К ДРУГИМ НОВОСТЯМБлагодаря жителям одного из домов Ижевска в детском саду №286 могут отремонтировать спортивный и музыкальный залЕще 218 человек заболели коронавирусом в Удмуртии