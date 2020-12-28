31-летнего жителя Малопургинского района Удмуртии признали виновным в совершении 10 поджогов автомобилей и одном покушении на поджог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.Как было установлено в суде, мужчине нравилось наблюдать за горящими автомобилями. Это странное желание возникало у него только в состоянии опьянения. Выпив, он выбирал автомобиль и поджигал покрышки колес при помощи бумаги и зажигалки. С июля по август 2020 года подсудимый таким образом уничтожил в Ижевске три машины и повредил еще семь. Общий ущерб от его действий превысил 2 млн. рублей.Задержали преступника с поличным - при попытке поджечь очередное авто. Теперь мужчине придется возместить владельцам машин причиненный ущерб и провести в исправительной колонии общего режима три года и шесть месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Пьяный житель Удмуртии угрожал взорвать газораспределительную станцию- Мужчина помог спасти соседа из горящей квартиры в Ижевске