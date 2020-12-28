Радостным событием поделился зоопарк Ростова-на-Дону на своей официальной странице «ВКонтакте»: впервые за 32 года здесь родился белый медвежонок!Родителями стали медведица Комета, приехавшая из чешского города Брно и медведь Айон, прибывший из зоопарка Удмуртии в начале 2019 года.В Ижевске Айон проживал с 2016 года. Он переехал из Москвы и был объединен в пару с самкой по кличке Думка, став отцом медвежонка Пурги.В Ростов-на-Дону самца перевезли в рамках программы по формированию и сохранению искусственной популяции белых медведей, и результат не заставил себя ждать.Особенно отрадно, что Комета самостоятельно кормит малыша, ухаживает за ним без нареканий - впервые за всю многолетнюю историю зоопарка. Сейчас мама и медвежонок содержится в специально обустроенной берлоге под круглосуточным видеонаблюдением. Пол новорожденного пока неизвестен, а увидеть медвежонка посетители смогут только весной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- Видео: в ижевском цирке начались репетиции к первому после пандемии представлению- Фигуристки из Удмуртии попали в топ-30 самых упоминаемых спортсменов страны