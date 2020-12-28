На утро 28 декабря, в Удмуртии выявили еще 218 человек, заразившихся короанвирусом Об этом сообщает оперштаб региона.А более 200 человек смогли победить болезнь и были выписаны. К счастью, за минувшие сутки никто не скончался от COVID-19.На данный момент в республике коронавирусом уже заразилось 19 199 человек. При этом из них выздоровело 15 372 пациентов. А 294 жителей, к сожалению, скончалось.Всего в Удмуртии уже провели 733 254 исследования на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 907 тестовК ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Белый медведь Айон из Ижевска снова стал папойСерийного поджигателя автомобилей осудили в Ижевске