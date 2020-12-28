В ночь на 28 декабря улицы Ижевска отправились чистить 103 единицы техники - это больше, чем в прошлые сутки. Об этом сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.Расчищались как основные магистрали, так и тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.В Устиновском районе чистили улицы: Спортивная, Автозаводская, Ворошилова, 40 лет Победы, Петрова, Молодежная, проспект Калашникова.В Ленинском районе техника прошла по улицам Азина, Областной, Депутатской, Можарова, Тракторной, Маяковского, Магистральной, а также в поселке Машиностроителей, городке Строителей, микрорайонах Малиновая гора, Радужный, Новые парники, Березово, Шунды.В Октябрьском районе почистили улицы Щорса, Димитрова, Смоленскую, Максима Горького, Кирова, Песочную, Холмогорова, Майскую, Карла Маркса.В Первомайском районе техника работала на улицах Партизанской, Маркина, Володарского, Красноармейской, Чугуевского, Воровского, Промышленной, Орджоникидзе, Ракетной, Камбарской, а также в микрорайонах Костина Мельница и Медведево.В Индустриальном районе почистили Воткинское и Славянское шоссе, микрорайон Сельхозвыставки, улицы Буммашевскую, Дзержинского, Тимирязева, Совхозную, 8-е Марта, Серова, Авангардную.Также техника прошла еще по ряду улиц и микрорайонов.Снег с магистралей вывозили 23 самосвала, а во дворах все воскресенье работали 650 дворников.Также Олег Бекмеметьев напомнил, что в понедельник днем техника зайдет во дворы, и попросил жителей заранее убрать автомобили с придомовых территорий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:- В Ижевске изменится график доставки пенсий, пособий и социальных выплат- Пожарный из Удмуртии стал одним из сильнейших в России