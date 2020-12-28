Благотворительная акция «Велодобро под Елкой» пройдет в Ижевске в новогодние праздники. Двухколесный транспорт может сдать каждый желающий, а получат его дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сбор организован на улице Азина №244 и продлится с 14 декабря до 14 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Жители могут сдать свой сломанный или неиспользуемый велосипед, который впоследствии отремонтируют и передадут детям в качестве подарка на Новый год.К тому же фонд принимает письма от ребят, которые хотят получить велосипед от Деда Мороза на праздники, а родители не имеют возможности сделать им такой подарок. Организаторы просят желающих, получить двухколесный транспорт нарисовать его или написать, зачем ребенку нужен велосипед.Такие письма просят присылать в сообщения в официальной группе проекта «Велодобро» в «ВКонтакте».Проект пройдет еще в 11 городах России, кроме Ижевска. Основная цель акции - развитие механизма вторичного использования велосипедов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Молочный завод из Удмуртии сможет поставлять продукцию в СШАБелый медведь Айон из Ижевска снова стал папой