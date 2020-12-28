Министерство здравоохранения Удмуртии определило график работы государственных медицинских организаций в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Так взрослые жители смогут получить медицинскую помощь 2, 4, 6, 8 января амбулаторно-поликлинической службе. В эти же даты будет проводится оказание неотложной медицинской помощи. Жители смогут экстренно обратиться к врачу-стоматологу, сделать рентген и сдать анализы. К тому же врачей-терапевтов можно будет вызвать на дом.А 3, 5, 9 января будет проводится та же медицинская помощь, однако вызовы врачей на дом уже буду осуществляться в режиме выходного дня.Для детей с 1 по 10 января будет работать детская амбулаторно-поликлиническая служба с организацией оказания неотложной медицинской помощи. А 2, 4, 6, 9 января также можно будет обратится в диагностические службы - сдать анализы или сделать рентген.1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 января будут принимать детские врачи-стоматологи, оказывая неотложную медицинскую помощь. 2, 6, 9 января они будут работать в режиме субботнего дня.Молочная кухня будет работать все 10 дней.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Велосипед под елкой: всероссийская благотворительная акция пройдет в ИжевскеБелый медведь Айон из Ижевска снова стал папой