25 декабря Главное управление ветеринарии Удмуртии объявило, что африканская чума свиней подобралась к границе Удмуртии. Теперь эпизоотическая обстановка ухудшилась, поэтому в некоторых районах республики ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.- Просим сообщать обо всех случаях заболевания, падежа свиней, обнаружения трупов свиней и диких кабанов в лесных массивах, на свалках или других местах, - пишут в сообщении сотрудники Главного управления ветеринарии Удмуртии.Напомним, ранее вспышка заболевания была обнаружена в соседнем Татарстане. В 20 километрах от границы Удмуртии нашли 12 мертвых кабанов, которые умерли именно от африканской чумы свиней. Тогда ведомство взяло ситуацию на контроль и сообщило, что в случае ухудшения эпизоотической ситуации будет рассматриваться вопрос об уничтожении поголовья свиней в Удмуртии в радиусе нескольких километров.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пять деревень в Удмуртии получили газСерийный похититель алкоголя в Ижевске отправлен в колонию