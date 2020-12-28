Вечером 26 декабря на 37 км автодороги «Ижевск – Воткинск» водитель автомобиля «ВАЗ-2107» вылетел на встречку, где столкнулся «КамАЗом» и «Ладой Грантой». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.В сообщении говорится, что 69-летний водитель не справился с управлением, так как был пьян.В результате ДТП пострадала трехлетняя девочка, которая находилась в автомобиле «Лада Гранта». Отмечается, что ребенок перевозился без удерживающего устройства.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Африканская чума свиней у границ Удмуртии: в районах введён режим повышенной готовностиСерийный похититель алкоголя в Ижевске отправлен в колонию