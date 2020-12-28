31 декабря 2020 года в 19:00 на федеральном детско-юношеском телеканале «Карусель» (0+) жители Удмуртии впервые смогут увидеть трансляцию с Кремлевской елки. Представление «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» покажут по телевизору по поручению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.Участниками спектакля стали артисты московских театров и кино. В представлении также приняли участие сборная России по акробатике и чемпионы мира и Европы по спортивному рок-н-роллу.В основе сюжета необычные путешествия Хранителя Праздничных Традиций и Гаджета. Они расскажут детям со всей России о традициях празднования Нового года в разных странах мира. Также главные герои «посетят» различные страны и эпохи.Отмечается, что по телевизору также организуют повтор праздничного концерта. Он пройдет в день Рождества - 7 января в 20:30, и 13 января в 18:00.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: как будут работать больницы Удмуртии в новогодние праздники?Велосипед под елкой: всероссийская благотворительная акция пройдет в Ижевске