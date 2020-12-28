45-летний житель Глазова планировал нанять киллера для убийства жены и тещи, чтобы получить обратно земельный участок, который когда-то им подарил. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.Судом установлено, что с 2015 года, после того как супруги стали проживать раздельно, осужденный не раз просил свою жену вернуть ему земельный участок. После полученного в очередной раз отказа, он решил обратиться к местному жителю, с просьбой найти человека, который бы мог за деньги убить жену и тещу.Однако мужчина, к которому обратился осужденный, сообщил об этом в полицию.Дальше сотрудники правоохранительный органов провели спецоперацию в ходе которой задержали мужчину.Осужденному сообщили, что исполнитель страшного плана найден и ему нужно заплатить 250 тысяч рублей. Тогда мужчина передал псевдо-киллеру все данные о своей семье, в том числе и маршруты их передвижения. И к тому же попросил сначала убить жену, а потом тещу, чтобы двойное убийство не вызвало подозрений, которые бы указывали на него.7 ноября 2018 года, когда мужчина якобы получил доказательства того, что дело было сделано, он передал «исполнителю» 100 тысяч рублей и был задержан полицейскими.На данный момент суд уже вынес приговор. Мужчина отправится в колонию строгого режима на четыре года за организацию приготовления к убийству супруги и тещи из корыстных побуждений, по найму.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием двух легковушек и КамАЗаАфриканская чума свиней у границ Удмуртии: в районах введён режим повышенной готовности